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В Германии продолжаются фермерские протесты: Бундестаг предлагает аграриям переговоры

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 09:59  •  13954 просмотра

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Немецкие фермеры продолжают протестовать против планов правительства сократить сельскохозяйственные субсидии.

В Германии продолжается масштабный фермерский протест - аграрии заблокировали движение по городам, требуя от правительства отказаться от отмены льгот для сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает DW, передает УНН

Детали 

В городе Аугсбург фермерам не хватило места на улицах, поэтому они разместили свои тракторы на одном из стадионов. Между тем главы трех фракций бундестага, входящих в правительство, пригласили представителей фермерских ассоциаций обсудить ситуацию в понедельник.

Именно тогда, фермеры, которые требуют от правительства отказаться от отмены льгот для аграриев, планировали провести одну из акций протеста в Берлине. 

Дополнение 

Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц уже сегодня может встретиться представителями объединения фермеров в Котбусе, где он откроет новый железнодорожный завод.

Контекст

Немецкие фермеры требуют, чтобы правительство отказалось от намерения постепенно отменить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо

Акция, начавшаяся 8 января, является крупнейшей с начала волны протестов фермеров. Несмотря на некоторые уступки правительства, они требуют возвращения прежних условий покупки аграрного дизельного топлива.

Напомним,

Под стенами немецкого парламента состоялась акция "Украина в огне, остановим российский террор!", участники которой призвали предоставить Украине оружие - в частности, ракеты Taurus, решение по которым тормозятся, а также средства ПВО и беспилотники.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Farmers' protests continue in Germany: Bundestag offers farmers to negotiate
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