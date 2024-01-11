В Германии продолжаются фермерские протесты: Бундестаг предлагает аграриям переговоры
Киев • УНН
Немецкие фермеры продолжают протестовать против планов правительства сократить сельскохозяйственные субсидии.
В Германии продолжается масштабный фермерский протест - аграрии заблокировали движение по городам, требуя от правительства отказаться от отмены льгот для сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает DW, передает УНН.
Детали
В городе Аугсбург фермерам не хватило места на улицах, поэтому они разместили свои тракторы на одном из стадионов. Между тем главы трех фракций бундестага, входящих в правительство, пригласили представителей фермерских ассоциаций обсудить ситуацию в понедельник.
Именно тогда, фермеры, которые требуют от правительства отказаться от отмены льгот для аграриев, планировали провести одну из акций протеста в Берлине.
Дополнение
Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц уже сегодня может встретиться представителями объединения фермеров в Котбусе, где он откроет новый железнодорожный завод.
Контекст
Немецкие фермеры требуют, чтобы правительство отказалось от намерения постепенно отменить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо
Акция, начавшаяся 8 января, является крупнейшей с начала волны протестов фермеров. Несмотря на некоторые уступки правительства, они требуют возвращения прежних условий покупки аграрного дизельного топлива.
Напомним,
Под стенами немецкого парламента состоялась акция "Украина в огне, остановим российский террор!", участники которой призвали предоставить Украине оружие - в частности, ракеты Taurus, решение по которым тормозятся, а также средства ПВО и беспилотники.
В Германии продолжаются фермерские протесты: Бундестаг предлагает аграриям переговоры
Немецкие фермеры продолжают протестовать против планов правительства сократить сельскохозяйственные субсидии.
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