У Німеччині тривають фермерські протести: тисячі аграріїв заблокували рух у Берліні

У понеділок, 15 січня, у Берліні фермери розпочали нову акцію протесту. Через тисячі аграріїв, які прибули до міста на тракторі, у столиці Німеччини ускладнений рух. Про це з посиланням на Spiegel, передає УНН.

Деталі

Учасники демонстрації почали з’їжджатися з усієї країни ще з вечора неділі, численні трактори були на шляху до центру також вночі і вранці у понеділок.

Всього очікують близько 5000 тракторів чи іншої техніки та близько 10 тисяч осіб.

На техніці висять плакати проти скасування субсидій та з ширшими скаргами на владу, у тому числі "розкрадання", "кумівство" і "розпалювання війни".

Поліція намагається скерувати аграріїв окремим шляхами, аби уникнути транспортного колапсу у місті

Доповнення

На протесті у Берліні планує виступити також міністрів фінансів Крістіан Лінднер від "Вільних демократів".

Тим часом лідери коаліційних партій – СДПН, "Зелених" і "Вільних демократів" запросили очільників фермерських організацій на обговорення у понеділок.

Контекст

Причинами фермерських протестів стали плани уряду скасували податкові пільги на дизель для сільгосптехніки. Наразі в уряді вже кажуть про поступове скасування пільги на дизель та готові відмовитися від спершу запланованого скасування податкових винятків для сільськогосподарської техніки.

Водночас фермери не задоволені частковими поступками і вимагають залишити всі наявні у них привілеї.

Нагадаємо

Фермерські протести у Німеччині тривають вже перший день. Минулого тижня у місті Аугсбург фермерам, які приїхали на мітинг, не вистачило місця на вулицях, тож вони розмістили свої трактори на одному зі стадіонів