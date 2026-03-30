В Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержан украинец

В городе Хаген (Германия) задержан гражданин Украины Виталий М., которого подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой. Ордер на арест выдан следственным судьей Федерального верховного суда. Об этом сообщает немецкая прокуратура, пишет УНН.

По данным немецких правоохранителей, Виталий М. по меньшей мере с ноября 2025 года по поручению российской разведки собирал информацию о мужчине, который находился в Германии и после начала российской агрессии участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск. По оценкам следствия, эта деятельность могла быть частью подготовки дальнейших разведывательных операций против этого лица на территории Германии.

Подозреваемый был временно задержан в пятницу, 27 марта 2026 года, а уже на следующий день, 28 марта, его представили следственному судье, который принял решение об аресте и заключении под стражу.

Полицейское расследование осуществляет полицейское управление Хагена. Подозреваемому инкриминируется деяние по статье 99, ч. 1, п. 1 Уголовного кодекса Германии – работа на иностранную разведку.

