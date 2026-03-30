У Німеччині за підозрою у шпигунстві на користь рф затримано українця

У місті Гаґен (Німеччина) затримано українського громадянина Віталія М., якого підозрюють у співпраці з іноземною розвідкою. Ордер на арешт видано слідчим суддею Федерального верховного суду. Про це повідомляє німецька прокуратура, пише УНН.

Деталі

За даними німецьких правоохоронців, Віталій М. щонайменше з листопада 2025 року за дорученням російської розвідки збирав інформацію про чоловіка, який перебував у Німеччині та після початку російської агресії брав участь у бойових діях на боці українських військ. За оцінками слідства, ця діяльність могла бути частиною підготовки подальших розвідувальних операцій проти цієї особи на території Німеччини.

Підозрюваний був тимчасово затриманий у п’ятницю, 27 березня 2026 року, а вже наступного дня, 28 березня, його представили слідчому судді, який ухвалив арешт та взяття під вартою.

Поліцейське розслідування здійснює поліцейське управління Гаґена. Підозрюваному інкримінується діяння за статтею 99, ч. 1, п. 1 Кримінального кодексу Німеччини – робота на іноземну розвідку.

Капітана танкера з "тіньового флоту" рф засудили у Франції до року ув’язнення