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В фсб рф заявили о задержании подозреваемого в покушении на экс нардепа-предателя царева

Киев • УНН

 • 27142 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. фсб рф заявила о задержании в Ялте якобы координатора покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины олега царева, сообщается росСМИ, пишет УНН.

В фсб рф заявили о задержании подозреваемого в покушении на экс нардепа-предателя царева

Детали

Утверждается, что к покушению причастен 46-летний житель Ялты. Якобы он по указанию из СБУ следил за царевым. Также якобы "оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применялись во время покушения".

Во время обыска по месту жительства мужчины якобы нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки, "средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии царева, схемы подходов к местам его проживания и работы".

Сообщается, что в отношении царева и его семьи "приняты необходимые меры безопасности"

Состояние здоровья экс - депутата-предателя в настоящее время оценивается как удовлетворительное, а "угрозы жизни нет".

Дополнение

фсб россии возбудила уголовное дело, о покушении на экс-регионала олега царева в Крыму.

Журналисту УНН собственные источники подтвердили, что покушение на олега царева в Крыму – это спецоперация Службы безопасности Украины.

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