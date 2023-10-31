В фсб рф заявили о задержании подозреваемого в покушении на экс нардепа-предателя царева
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. фсб рф заявила о задержании в Ялте якобы координатора покушения на бывшего депутата Верховной Рады Украины олега царева, сообщается росСМИ, пишет УНН.
Детали
Утверждается, что к покушению причастен 46-летний житель Ялты. Якобы он по указанию из СБУ следил за царевым. Также якобы "оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применялись во время покушения".
Во время обыска по месту жительства мужчины якобы нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатки, "средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии царева, схемы подходов к местам его проживания и работы".
Сообщается, что в отношении царева и его семьи "приняты необходимые меры безопасности"
Состояние здоровья экс - депутата-предателя в настоящее время оценивается как удовлетворительное, а "угрозы жизни нет".
Дополнение
фсб россии возбудила уголовное дело, о покушении на экс-регионала олега царева в Крыму.
Журналисту УНН собственные источники подтвердили, что покушение на олега царева в Крыму – это спецоперация Службы безопасности Украины.