В фсб рф заявили про затримання підозрюваного в замаху на екснардепа - зрадника царьова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. фсб рф заявила про затримання в Ялті нібито координатора замаху на колишнього депутата Верховної ради України олега царьова, повідомляється росЗМІ, пише УНН.
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Стверджується, що до замаху причетний 46-річний житель Ялти. Нібито він за вказівкою з СБУ стежив за царьовим. Також буцімто"обладнав у Ялті схованку із засобами ураження, які надалі застосовувалися під час замаху".
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка нібито знайшли готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти для виготовлення вибухівки, "засоби конспіративного зв'язку з українськими кураторами, фотографії царьова, схеми підходів до місць його проживання і роботи".
Повідомляється, що стосовно царьова та його сім'ї "вжито необхідних заходів безпеки"
Стан здоров'я ексдепутата - зрадника наразі оцінили як задовільний, а "загрози життю немає".
Доповнення
фсб росії порушила кримінальну справу, про замах на екс-регіонала олега царьова в Криму.
Журналісту УНН власні джерела підтвердили, що замах на олега царьова у Криму – це спецоперація Служби безпеки України.