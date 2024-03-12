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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-strategicheskikh-otraslei-promishlennosti-ukrainiМинистерство стратегических отраслей промышленности Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

В феврале в Украине за государственный счет было обустроено 228 укрытий, в том числе 196 отремонтированных, 6 вновь построенных, 23 модульных укрытия и 3 объекта реконструированы/восстановлены, с приоритетом на учреждения образования и здравоохранения, а также жилые дома, в рамках постоянных усилий по строительству и обустройству защитных сооружений согласно плану, разработанному на конец 2023 года.

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В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в двух областях

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Полтавской и Харьковской областях.

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Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Премьер-министр Швеции Кристерссон призывает Европу убедить США сосредоточить внимание на войне россии против Украины, увеличивая собственную обороноспособность и согласовывая ее со стратегическими интересами Америки, в том числе с китайским вызовом.

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Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет на востоке

российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

Вражеские беспилотники движутся группами в направлении Винницы с разных направлений.

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российские беспилотники движутся в Винницу из нескольких регионов

Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Консул Генерального консульства Украины в Люблине отметил недопустимость задержек пассажирских автобусов в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин во время своего визита туда. Также Генеральное консульство Украины в Люблине направило официальное письмо к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой гарантировать беспрепятственное движение автобусов на местах проведения протестов.

Общество •   •  14932 просмотра
Консул Украины отметил недопустимые задержки пассажирских автобусов на границе

Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну

Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.

Экономика •   •  13376 просмотра
Посевная 2024: аграрии засеяли почти 70 тысяч гектаров ранних яровых зерновых несмотря на войну

российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины

Несколько групп беспилотных летательных аппаратов движутся через различные регионы Украины, в том числе в направлении Винницы, Днепра и Белой Церкви.

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российские БпЛА продвигаются по центральным регионам Украины

В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных

В Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы из военных трофеев, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию для украинских женщин-военнослужащих.

Анонсы •   •  15903 просмотра
В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных

российская армия убила мирного жителя на Херсонщине

Мужчина 1958 года рождения погиб во время российского обстрела села Ивановка Херсонской области.

Война •   •  14967 просмотра
российская армия убила мирного жителя на Херсонщине