В феврале в Украине появилось 228 новых укрытий обустроенных за счет государства - Ткаченко

За февраль в Украине за государственный счет обустроили 228 укрытий. Работы по строительству и обустройству защитных сооружений идут по плану, который был разработан в конце 2023 года. В этом убежден замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко рассказал, что только за февраль в фонд защитных сооружений гражданской защиты было добавлено 228 объектов. А именно:

- 196 укрытий отремонтировано;

- 6 построено с нуля;

- установлено 23 модульных укрытия;

- на 3 объектах проведена реконструкция/реставрация.

Политик отметил, что по-прежнему в приоритете укрытие в учреждениях миры и здравоохранения.

Отмечается, что в прошлом месяце защитные сооружения гражданской защиты появились на территории 103 школ и садиков, это позволит еще большему количеству детей получать знания офлайн.

Укрытия появились и в еще 7 учреждениях здравоохранения и 41 жилом доме. Кроме того 67 укрытий обустроили в административных зданиях и учреждениях культуры, сюда же модульные укрытия на улицах прифронтовых городов.