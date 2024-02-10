В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль
Киев • УНН
По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.
Кабинет министров провел совещание с Минэкономики, Минфином, народными депутатами, представителями Офиса Президента. В ходе совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году правительство выделит из госбюджета более 40 миллиардов гривен на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям, передает УНН.
Детали
Покупка украинских товаров - это рабочие места, налоги в бюджет, а значит - усиление армии и вклад каждого в победу. Готовим новые меры для поддержки украинского производителя. В этом году из бюджета на стимулирование экономической активности и помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен
Премьер отметил, что планируется инвестирование для новых малых и средних бизнесов через грантовую программу "еРобота", расширение льготного кредитования, создание новых индустриальных парков.
Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику
Напомним
Премьер-министр Украины объявил о создании возглавляемого им промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.
В этом году из бюджета на помощь украинским предпринимателям выделяем более 40 млрд гривен - Шмыгаль
По словам премьер-министра Шмыгаля, на заседании Кабинета министров было обсуждено выделение более 40 миллиардов гривен из государственного бюджета в 2024 году для стимулирования экономики Украины и помощи предпринимателям через грантовые программы, кредитование и индустриальные парки.
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