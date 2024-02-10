Цього року з бюджету на допомогу українським підприємцям виділяємо більше 40 млрд гривень - Шмигаль

Кабінет міністрів провів нараду з Мінекономіки, Мінфіном, народними депутатами, представниками Офісу Президента. В ході нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2024 році уряд виділить з держбюджету понад 40 мільярдів гривень на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям, передає УНН.

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Купівля українських товарів - це робочі місця, податки у бюджет, а отже - посилення армії та внесок кожного в перемогу. Готуємо нові заходи для підтримки українського виробника. Цього року з бюджету на стимулювання економічної активності та допомогу українським підприємцям виділяємо більш як 40 млрд гривень - сказав Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що планується інвестування для нових малих та середніх бізнесів через грантову програму "єРобота", розширення пільгового кредитування, створення нових індустріальних парків.

Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку - додав Шмигаль.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України оголосив про створення очолюваного ним промислово-оборонного комітету з метою зміцнення оборонно-промислового комплексу України шляхом системної підтримки виробників озброєнь та оборонної співпраці з іншими країнами.