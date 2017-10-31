В Эстонии открыли базу НАТО стоимостью 43 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр обороны Эстонии Юри Луйк открыл в военном городке Тапа новые казармы для солдат Сил обороны и НАТО стоимостью 43 миллиона евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу сообщает Минобороны Эстонии.
По сообщению пресс-службы, комплекс состоит из 20 зданий и построек. Среди них три казармы, каждая которая рассчитана на 300 спальных и 30 рабочих мест, столовая площадью 5,5 тыс. кв.м., учебные помещения и вспомогательные здания. Общая площадь комплекса – 38 тысяч квадратных метров. Стоимость строительных работ - 43 млн евро.
Также глава Минобороны заявил, что строительство этого объекта доказало, что Эстония может быстро и эффективно обеспечить прием союзнических войск НАТО.
Как сообщал УНН, в Минобороны РФ заявили об обострении обстановки на границе России и стран НАТО.