В Эстонии открыли базу НАТО стоимостью 43 млн евро

По сообщению пресс-службы, комплекс состоит из 20 зданий и построек. Среди них три казармы, каждая которая рассчитана на 300 спальных и 30 рабочих мест, столовая площадью 5,5 тыс. кв.м., учебные помещения и вспомогательные здания. Общая площадь комплекса – 38 тысяч квадратных метров. Стоимость строительных работ - 43 млн евро.

Также глава Минобороны заявил, что строительство этого объекта доказало, что Эстония может быстро и эффективно обеспечить прием союзнических войск НАТО.

Как сообщал УНН, в Минобороны РФ заявили об обострении обстановки на границе России и стран НАТО.