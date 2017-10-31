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В Естонії відкрили базу НАТО вартістю 43 млн євро

В Естонії відкрили базу НАТО вартістю 43 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністр оборони Естонії Юрі Луйк відкрив у військовому містечку Тапа нові казарми для солдатів Сил оборони і НАТО вартістю 43 мільйони євро, передає УНН з посиланням на прес-службу повідомляє Міноборони Естонії.

За повідомленням прес-служби, комплекс складається з 20 будівель і споруд. Серед них три казарми, кожна яка розрахована на 300 спальних і 30 робочих місць, їдальня площею 5,5 тис. кв.м., навчальні приміщення і допоміжні будівлі. Загальна площа комплексу - 38 тисяч квадратних метрів. Вартість будівельних робіт - 43 млн євро.

Також глава Міноборони заявив, що будівництво цього об'єкта довело, що Естонія може швидко і ефективно забезпечити прийом союзницьких військ НАТО.

Як повідомляв УНН, в Міноборони РФ заявили про загострення обстановки на кордоні Росії і країн НАТО.

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