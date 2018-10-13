В Эстонии возбудили дело в отношении турфирм за организацию поездок в Крым

“Государственная прокуратура подтверждает, что во вторник (9 октября — ред.) в офисах пяти турфирм были проведены обыски в связи с подозрением, что фирмы могли организовать туристические поездки в оккупированные Россией Крым и Севастополь, куда, в соответствии с решением Европейского союза о санкциях, запрещено организовывать турпоездки и оказывать там туристические услуги”, — цитирует издание слова пресс-секретаря Госпрокуратуры Каарель Каллас.

Издание также отметило, что на текущей неделе в отношении нескольких фирм было возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения. Подозреваемые были допрошены и затем отпущены на свободу. Прокуратура не ходатайствует о взятии кого-либо из них под стражу.

“В связи с тем, что Российская Федерация нарушила территориальную целостность Украины, Европейский союз в 2014 году ввел санкции на оказание услуг на аннексированных территориях. В этот список включен также запрет на оказание туристических услуг — поездок в Крым и Севастополь. Эта мера введена совместно всеми странами ЕС и направлена на то, чтобы дать четкий сигнал о том, что ни одна страна ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией”, — подчеркнул Каллас.

Издание также напомнило, что эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску.

Напомним, нынешним летом оккупированную россиянами территорию АР Крым с материковой Украины посетило 479 тыс. граждан.

В Министерстве обороны РФ сообщили о проведении учений по отражению “массированной атаки крылатых ракет” условного противника в оккупированном Крыму.