В эпидемии африканской чумы в Луганской области виновны фермеры - прокуратура

Установлено, что 18 января 2017 года в городе Сватово специалистами Управления Госпродпотребслужбы в Сватовском районе выявлен факт заражения и смерти свиней на территории одного из частных хозяйств. Аналогичная ситуация сложилась на территории пгт Новоайдар, где 20 января зафиксирован факт заражения и смерти 3 свиней.

По результатам проведения исследований установлены факты заражения животных африканской чумой свиней (АЧС), что стало следствием нарушения ветеринарных правил.

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Сейчас Сватовским отделом Старобельской местной прокуратуры и Новоайдарским отделом Северодонецкой местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения ветеринарных правил, повлекших распространение эпизоотии на территории региона (ст. 251 УК Украины)

Справка: санкция ст. 251 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, вчера, в Херсонской области из-за АЧС объявили карантин.

Также напомним, по мнению нардепа С.Тригубенко, настоящие виновники катастрофических масштабов АЧС в стране не наказаны.

"В то время, когда убытки экономики страны от АЧС на сегодня составили около 1,1 млрд грн.

В то время, когда случаи АЧС за последние четыре года увеличились в 80 раз, а от нашей свинины отказались почти все страны-импортеры.

В то время, когда экспорт свинины упал в 20 раз, а уничтожено более 26 тыс. голов свиней.

В то время, когда государство не компенсировало фермерам около 40% потерь и убытков.

В то время, когда прогнозируемые убытки от АЧС в следующем году могут достичь более 441 млн грн, а для преодоления АЧС Украины нужно минимум 300 млн грн...

Контроллеры оштрафовали нарушителей ветеринарно-санитарных норм (что приводило к дальнейшему распространению АЧС) всего лишь на 5,5 тыс. грн! Обнаружили таких нарушителей - 37 человек на всю страну. И это при том, что 98% случаев АЧС приходится на домохозяйства, а не на диких кабанов (среди них действительно штрафовать никого).

Более того, почему-то мне кажется, что среди этих 37 человек реальных виновников в АЧС - совсем нет. Ибо настоящие виновники этой катастрофы для страны и фермеров сидят в кабинетах Госпродпотребслужбы и имитируют бурную работу", - написал он.