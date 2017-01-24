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В епідемії африканської чуми на Луганщині винні фермери - прокуратура

В епідемії африканської чуми на Луганщині винні фермери - прокуратура

Київ • УНН

 • 5949 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Прокуратурою області взято на контроль хід кримінальних проваджень за фактами порушення ветеринарних правил, що призвели до поширення епізоотії на території регіону. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області, передає УНН.

Встановлено, що 18 січня 2017 року місті Сватове фахівцями Управління Держпродспоживслужби в Сватівському районі виявлено факт зараження і смерті свиней на території одного з приватних господарств. Аналогічна ситуація склалася на території смт Новоайдар, де 20 січня зафіксовано факт зараження і смерті 3 свиней.

За результатами проведення досліджень встановлено факти зараження тварин африканською чумою свиней (АЧС), що стало наслідком порушення ветеринарних правил.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Неконтрольовані випадки АЧС в Україні загрожують іншим країнам

Наразі, Сватівським відділом Старобільської місцевої прокуратури та Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення ветеринарних правил, які спричинили поширення епізоотії на території регіону (ст. 251 КК України)

Довідка: санкція ст. 251 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, вчора, на Херсонщині через АЧС оголосили карантин.

Також нагадаємо, на думку нардепа С.Тригубенка, справжні винуватці катастрофічних масштабів АЧС в країні не покарані.

“В той час, коли збитки економіки країни від АЧС на сьогодні сягнули близько 1,1 млрд грн.

В той час, коли випадки АЧС за останні чотири роки збільшилися у 80 разів, а від нашої свинини відмовилися майже всі країни-імпортери.

В той час, коли експорт свинини впав у 20 разів, а знищено більше 26 тис. голів свиней.

В той час, коли держава не компенсувала фермерам близько 40% втрат та збитків.

В той час, коли прогнозовані збитки від АЧС наступного року можуть сягнути більше 441 млн грн, а для подолання АЧС Україні потрібно щонайменше більше 300 млн грн...

Контролери оштрафували порушників ветеринарно-санітарних норм (що призводило до подальшого поширення АЧС) всього лишень на 5,5 тис. грн! Виявили таких порушників — 37 осіб на всю країну. І це зважаючи на те, що 98% випадків АЧС припадає на домогосподарства, а не на диких кабанів (серед них дійсно штрафувати нікого).

Більше того, чомусь міні здається, що серед цих 37 осіб реальних винник у АЧС — зовсім немає. Бо справжні винуватці цієї катастрофи для країни і фермерів сидять у кабінетах Держпродспоживслужби та імітують бурхливу роботу” — написав він.

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