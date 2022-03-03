В Энергодаре оккупанты просили впустить их в город ради фото на фоне ЗАЭС

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“На сегодня ситуация такова, что российские захватчики там, в этом городе, выходили с попыткой провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город Энергодар и площадку Запорожской атомной станции, даже говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской атомной станции и отправить соответствующий отчет своему руководству российской армии, министерству для пропаганды, что они контролируют город и атомную станцию. После чего они якобы покинут наши объекты”, - сказал Котин.

Детали

Он подчеркнул, что атомные объекты - это не игрушки.

Действия агрессора - это нарушение соответствующих конвенций об атомной безопасности и всех договоренностей, которые были ранее достигнуты на уровне МАГАТЕ, ООН.

“Мы надеемся, за всей нелепостью, которая стоит за этой агрессией, здравого смысла у захватчиков хватит, чтобы не выпускать тяжелые ракеты в направлении атомной станции”, - отметил глава НАЭК.

Он сообщил, что обратился к МАГАТЕ с просьбой установить 30-километровую зону контроля возле всех атомных объектов Украины.

Ранее

Как писал УНН, накануне войска оккупантов после встречи с местными жителями отступили от города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.