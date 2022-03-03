В Энергодаре оккупанты просили впустить их в город ради фото на фоне ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупационные войска пытаются вести переговоры с руководством города Энергодар. Уверяли, что им хватит лишь ненадолго зайти в город и сфотографироваться возле атомного объекта. Об этом рассказал в видеокомментарии председатель НАЭК Энергоатом Петр Котин, пишет УНН.
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“На сегодня ситуация такова, что российские захватчики там, в этом городе, выходили с попыткой провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город Энергодар и площадку Запорожской атомной станции, даже говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской атомной станции и отправить соответствующий отчет своему руководству российской армии, министерству для пропаганды, что они контролируют город и атомную станцию. После чего они якобы покинут наши объекты”, - сказал Котин.
Детали
Он подчеркнул, что атомные объекты - это не игрушки.
Действия агрессора - это нарушение соответствующих конвенций об атомной безопасности и всех договоренностей, которые были ранее достигнуты на уровне МАГАТЕ, ООН.
“Мы надеемся, за всей нелепостью, которая стоит за этой агрессией, здравого смысла у захватчиков хватит, чтобы не выпускать тяжелые ракеты в направлении атомной станции”, - отметил глава НАЭК.
Он сообщил, что обратился к МАГАТЕ с просьбой установить 30-километровую зону контроля возле всех атомных объектов Украины.
Ранее
Как писал УНН, накануне войска оккупантов после встречи с местными жителями отступили от города Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.