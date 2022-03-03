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В Енергодарі окупанти просили впустити їх до міста заради фото на тлі ЗАЕС

В Енергодарі окупанти просили впустити їх до міста заради фото на тлі ЗАЕС

Київ • УНН

 • 211605 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупаційні війська намагаються вести переговори з керівництвом міста Енергодар. Запевняли, що їм вистачить лише ненадовго зайти до міста та сфотографуватися біля атомного об’єкта. Про це розповів у відеокоментарі голова НАЕК Енергоатом Петро Котін, пише УНН.

Цитата

“На сьогодні ситуація така, що російські загарбники там, в цьому місті, виходили з намаганням провести перемовини з керівництвом міста. Вони говорять, що у них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар і майданчик Запорізької атомної станції, навіть говорять про те, що їм достатньо тільки увійти в місто, сфотографватись на фоні Запорізьскої атомної станції і відправити відповідний звіт своєму керівництву російської армії, міністерству для пропаганди, що вони контролюють місто і атомну станцію. Після чого вони начебто покинуть наші об’єкти”, - сказав Котін.

Деталі

Він наголосив, що атомні об’єкти – це не іграшки.

Дії агресора – це порушення відповідних конвенцій про атомну безпеку, і всіх домовленостей які бли раніше досягнуті на рівні МАГАТЄ, ООН.

“Ми сподіваємось, за всією безглуздістю, яка стоїть за цією агресією, здорового глузду у загарбників вистачить, щоб не випускати важкі ракети в напрямку атомної станції”, - зазначив голова НАЕК.

Він повідомив, що звернувся до МАГАТЄ з проханням встановити 30-кілометрову зону контроля біля всіх атомних об’єктів України.

Раніше

Як писав УНН, напередодні війська окупантів після зустрічі з місцевими жителями відступили від міста Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція.

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