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У экс-нардепа Горбатова нашли коллекцию древних украинских артефактов

У экс-нардепа Горбатова нашли коллекцию древних украинских артефактов

Киев • УНН

 • 1499380 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Работники ГБР нашли у бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гуннский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI – XII в., украшения, шлемы, иконы, другие предметы, которые имеют историческую и культурную ценность, сообщили в ведомстве, информирует УНН

Детали

В ходе обысков у депутата и членов его преступной группы, как сообщается, был обнаружен тайник с большой коллекцией древностей, которые могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, принадлежащих эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

В частности, изъят меч Гуннов, декорированный золотом и альмандинами. По стилистике он напоминает знаменитую гуннскую диадему из Мелитопольского музея, которая была похищена российскими оккупантами. Также найдены доспехи 16–19 в., среди которых шлемы польских гусар, типа Морион, иранские шлемы, монеты периодов от античности до позднего средневековья. Нашли правоохранители и византийскую золотую декорированную эмалью иконку с изображением архангела Михаила 11–12 в., античные и скифские древности, иконы, холодное оружие 14–19 в., Первой и Второй мировых войн, мечи эпохи Великого переселения народов и тому подобное.

Что было ранее

В апреле 2022 года сотрудники ГБР по информации ДВР Нацполиции разоблачили на финансировании террористической организации «днр» бывшего народного депутата Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам.

Бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у «черных археологов».

Тогда сотрудники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, было обнаружено более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. В частности, в ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и посуда Трипольской культуры.

Дополнения

Ценные находки, как и предыдущие, сейчас переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. В дальнейшем планируется назначение судебно-искусствоведческой и оценочной экспертиз для установления культурной ценности объектов, их стоимости. По предварительным данным, обе коллекции стоят миллионы долларов.

Во время обысков также обнаружены документы по осуществлению незаконной хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Донецкой области.

По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии.

Продолжается досудебное следствие по:

  • ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);
  • ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
  • ст. 198 УК Украины (приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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