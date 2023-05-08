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В екснардепа Горбатова знайшли колекцію стародавніх українських артефактів

В екснардепа Горбатова знайшли колекцію стародавніх українських артефактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Працівники ДБР знайшли у колишнього народного депутата України Валерія Горбатова колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність, повідомили у відомстві, інформує УНН

Деталі

Під час обшуків у депутата та членів його злочинної групи, як повідомляється, було виявлено схованку з великою колекцією старожитностей, які могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Зокрема, вилучений меч Гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами. Також знайдені обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя. Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо.

Що було раніше

У квітні 2022 року працівники ДБР за інформацією ДСР Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації «днр» колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у «чорних археологів».

Тоді працівники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Доповнення

Цінні знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості. За попередніми даними, обидві колекції коштують мільйони доларів.

Під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

Триває досудове слідство за:

  • ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);
  • ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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