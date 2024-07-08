В Украине за шесть месяцев этого года в экосистемах уже возникло более 20 тыс. пожаров, что вдвое больше, чем в прошлом году. 500 из них произошло в результате боевых действий. Об этом сообщила руководитель пресс-службы в ГСЧС Украины Светлана Водолага во время брифинга, передает корреспондент УНН.

За шесть месяцев этого года в экосистемах уже возникло более 20 тыс. пожаров. Если сравнивать за аналогичный период прошлого года, то это вдвое больше. В 2023 году таких пожаров было 10 тысяч - сообщила Водолага.

Согласно презентации, которую продемонстрировала Водолага, за шесть месяцев этого года на пожарах в экосистемах погибло 7 человек, за аналогичный период прошлого года - 9.

Кроме того, согласно презентации, 500 пожаров в экосистемах в этом году возникло в результате боевых действий.

Пожары, которые у нас возникают в экосистемах и лесах, в основном из-за массированных обстрелов. Кроме того, что нашим спасателям приходится спасать людей после обстрелов, еще приходится тушить пожары в лесах и на открытых территориях. Но проблема еще в том, что не всегда спасатели могут безопасно это выполнять, потому что в большинстве регионов, где возникают пожары, особенно после обстрелов, - территории опасные, напичканы взрывоопасными предметами - рассказала Водолага.

Также она сообщила, где возникло больше всего пожаров в экосистемах в Украине.

По ее словам, в Днепропетровской области возникло более 3,5 тыс. пожаров, Харьковской области - более 2,5 тыс., в Киевской области почти 2 тыс., Львовской области - почти 1,2 тыс. и в Донецкой области - почти 1,1 тыс.

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