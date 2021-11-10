В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

Детали

Как сообщают, арестовали сотрудников ООН представители тиграев (этнической группы Эфиопии).

Спикер ООН Стефан Дюжаррик отказался отвечать на вопрос об этнической принадлежности задержанных и сказал: "Это сотрудники Организации Объединенных Наций, они эфиопы. И мы хотели бы, чтобы их освободили, независимо от этнической принадлежности, указанной в их удостоверениях".

Отмечают, что эфиопской комиссии по правам человека поступает много сообщений об арестах тиграїв в Аддис-Абебе, в том числе стариков и матерей с детьми.

Правоохранители отрицали проведение этнически мотивированных арестов и заявили, что они направлены лишь на сторонников мятежных сил, борющихся с правительством.

В то же время представитель правительства Эфиопии Легессе Тулу заявил, что информации об арестах сотрудников ООН нет. Задержали, по его словам, "эфиопов, нарушающих закон".

Напомним

Столкновения в Эфиопии продолжаются с 2020 года. Тогда власти страны обвинили Народный фронт освобождения Тиграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начали операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопская власть объявила, что Эритрея выводит войска из Тиграя, а через несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мекеле.

В августе генсек ООН заявил о гуманитарной катастрофе в стране. По его словам, в Эфиопии по меньшей мере 400 тысяч человек живут в условиях голода.

2 ноября в Эфиопии объявили режим чрезвычайной ситуации. Силы Тиграя могут двинуться на столицу из-за стремительной эскалации войны в регионе.