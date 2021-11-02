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Ефіопія оголосила режим надзвичайної ситуації. Повстанці Тиграю погрожують захопити столицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Уряд Ефіопії на чолі з прем'єр-міністром Абія Ахмеда оголосив у країні надзвичайний стан. Протиборчі сили Тиграю загрожують рушити на столицю через стрімку ескалацію війни в регіоні. Про це пише УНН з посиланням на The Associated Press.

Ефіопія оголосила режим надзвичайної ситуації. Повстанці Тиграю погрожують захопити столицю

Деталі

Надзвичайний стан набуває чинності негайно і триватиме шість місяців. Уряд може запровадити комендантську годину, припинити роботу транспорту та заборонити поїздки, а також затримати на невизначений термін будь-кого, хто підозрюється у зв'язках з терористичною групою. У деяких районах можна буде розпустити місцеві адміністрації та встановити військове керівництво.

Такі обмеження передбачені законом. Очікується, що ефіопські законодавці зберуться протягом 48 годин.

Раніше у вівторок, влада Аддіс-Абеби наказала жителям підготуватися до захисту міста.

Додамо

Сполучені Штати попередили сили Тиграю, які довгий час домінували в уряді країни до приходу до влади прем'єра Абія, від будь-яких спроб "осади" столиці Аддіс-Абеба після захоплення останніми днями контролю над стратегічними містами Дессі та Комбольча.

Рік тому, цього тижня, влада країни дозволила солдатам Еритреї вторгнутися в регіон Тиграю та переслідувати повстанців. З того часу загинули тисячі людей.

Доповнення

Протистояння в Ефіопії продовжується з 2020 року. Тоді влада країни звинуватила Народний фронт звільнення Тиграю, який домінував у політичному житті Ефіопії, у нападі на військову базу і розпочала операцію в регіоні за підтримки Еритреї.

Навесні 2021 року ефіопська влада оголосила, що Еритрея виводить війська з Тиграю, а через кілька місяців повстанці взяли адміністративний центр регіону — місто Мекеле.

У серпні генсек ООН заявив про гуманітарну катастрофу у країні. За його словами, в Ефіопії щонайменше 400 тисяч людей живуть в умовах голоду. Голова організації також занепокоєний численними повідомленнями про злочинність і випадки насильства.

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