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Эфиопия объявила режим чрезвычайной ситуации. Повстанцы Тиграя угрожают захватить столицу

Киев • УНН

 • 24619 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правительство Эфиопии во главе с премьер-министром Абия Ахмеда объявило в стране чрезвычайное положение. Противоборствующие силы Тиграя грозят двинуться на столицу из-за стремительной эскалации войны в регионе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Эфиопия объявила режим чрезвычайной ситуации. Повстанцы Тиграя угрожают захватить столицу

Детали

Чрезвычайное положение вступает в силу немедленно и продлится шесть месяцев. Правительство может ввести комендантский час, остановить работу транспорта и запретить поездки, а также задержать на неопределенный срок любого, кто подозревается в связях с террористической группой. В некоторых районах можно будет распустить местные администрации и установить военное руководство.

Такие ограничения предусмотрены законом. Ожидается, что эфиопские законодатели соберутся в течение 48 часов.

Ранее во вторник, власти Аддис-Абебы приказали жителям подготовиться к защите города.

Добавим

Соединенные Штаты предупредили силы Тиграя, которые долгое время доминировали в правительстве страны до прихода к власти премьера Абия, от любых попыток "осады" столицы Аддис-Абеба после захвата в последние дни контроля над стратегическими городами Десси и Комбольча.

Год назад, на этой неделе, власти страны позволили солдатам Эритреи вторгнуться в регион Тиграя и преследовать повстанцев. С тех пор погибли тысячи людей.

Дополнение

Противостояние в Эфиопии продолжается с 2020 года. Тогда власти страны обвинили Народный фронт освобождения Тиграя, который доминировал в политической жизни Эфиопии, в нападении на военную базу и начала операцию в регионе при поддержке Эритреи.

Весной 2021 года эфиопская власть объявила, что Эритрея выводит войска из Тиграя, а через несколько месяцев повстанцы взяли административный центр региона — город Мекеле.

В августе генсек ООН заявил о гуманитарной катастрофе в стране. По его словам, в Эфиопии по меньшей мере 400 тысяч человек живут в условиях голода. Глава организации также обеспокоен многочисленными сообщениями о преступности и случаях насилия.

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