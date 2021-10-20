Внаслідок авіаудару в Тиграї загинуло троє дітей

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Прес-секретар Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Йенс Лаерк заявив на брифінгу в Женеві, що місцеві медичні працівники лікарні Мекель підтвердили, що діти були вбиті внаслідок авіаудару на околиці міста.

Другий авіаудар у місті Мекель, як повідомляється, поранив дев’ятеро людей та завдав шкоди будинкам та сусідньому готелю, сказав Лаерке, додавши, що “загострення конфлікту дуже тривожне”.

Державне ефіопське прес-агентство повідомило у понеділок, що ВПС Ефіопії “розпочали успішний наступ” проти мережі зв’язку та об’єкта TPLF у Мекелі. Авіаудари “були здійснені з максимальною точністю, щоб запобігти жертвам серед цивільного населення”, — йдеться у доповіді.

Доповнення

Ефіопські військові контролюють більшу частину Тіграя з листопада 2020 року, коли вони розпочали масштабний наступ на регіон за підтримки еритрейських солдатів та місцевих ополченців, намагаючись усунути TPLF від влади. Це був останній випадок авіаудару по Мекелі.

Нагадаємо

В Ефіопії бойовики повстанських загонів з регіону Тиграй за два дні вбили 120 мирних жителів в районі Амхарці.