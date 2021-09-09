В Ефіопії бойовики за два дні вбили понад 100 мирних жителів

Деталі

Мерія міста Дабат заявляє, що вбивства сталися 1 і 2 вересня в поселенні, розташованому в 10 км від нього. Бойовиками було вбито 120 мирних жителів.

Після цього бойовики оприлюднили заяву, в якій заперечували причетність до вбивств мирного населення, і назвали звинувачення з боку уряду “сфабрикованими”.

Додамо

Після триваючого більше півроку конфлікту в ефіопському штаті Тиграй уряд в Аддіс-Абебі в односторонньому порядку оголосив про припинення вогню в кризовому регіоні на півночі країни.

28 липня місцева влада в Софійському регіоні Ефіопії заявили, що бойовики з сусіднього регіону Афар напали на місто і пограбували його.



Контекст

Збройний конфлікт між владою Ефіопії і бойовиками Тиграя спалахнув 4 листопада 2020 року. В кінці місяця центральна влада поставила ультиматум, давши повстанцям 72 години, щоб здатися.

У ніч на 26 листопада прем’єр-міністр країни Абий Ахмед, який отримав за рік до цих подій Нобелівську премію миру, розпорядився довести до кінця “третю і останню фазу операції по відновленню порядку”.

За даними ООН, в результаті конфлікту десятки тисяч людей втекли з Ефіопії в Судан. Організація неодноразово закликала забезпечити негайний доступ співробітникам гуманітарних місій в шестимільйонний Тиграй.

25 червня стало відомо про вбивство у Тиграї трьох співробітників іспанської філії міжнародної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів”. Держдепартамент США зажадав незалежного розслідування вбивств, заявивши, що в кінцевому підсумку повну відповідальність за забезпечення безпеки співробітників гуманітарних організацій несе уряд Ефіопії.

У МЗС країни стверджують, що раніше закликали гуманітарні організації забезпечити собі військовий супровід в регіоні.