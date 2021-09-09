В Ефіопії бойовики за два дні вбили понад 100 мирних жителів

ukru
17 березня, 19:38 • 89132 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113494 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 169347 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150102 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150564 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160710 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178094 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150139 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159281 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176073 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

Українські банки перейшли на європейські підходи до оцінювання “проблемних кредитів”. Що змінилося?

17 березня, 18:59 • 38278 перегляди
У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

У Білому домі різко відреагували на пропозицію євродепутата повернути Франції Статую Свободи

17 березня, 19:11 • 46793 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 69505 перегляди
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" через підозрілу коробку

17 березня, 19:26 • 47508 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 71106 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 169349 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156426 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253706 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249957 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378191 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56347 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65987 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64164 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100086 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110315 перегляди
Актуальне
В Ефіопії бойовики за два дні вбили понад 100 мирних жителів

В Ефіопії бойовики за два дні вбили понад 100 мирних жителів

Київ • УНН

 • 19353 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. В Ефіопії бойовики повстанських загонів з регіону Тиграй за два дні вбили 120 мирних жителів в районі Амхарці. Про це УНН стало відомо з матеріалу Reuters.

Деталі

Мерія міста Дабат заявляє, що вбивства сталися 1 і 2 вересня в поселенні, розташованому в 10 км від нього. Бойовиками було вбито 120 мирних жителів.

Після цього бойовики оприлюднили заяву, в якій заперечували причетність до вбивств мирного населення, і назвали звинувачення з боку уряду “сфабрикованими”.

Додамо

Після триваючого більше півроку конфлікту в ефіопському штаті Тиграй уряд в Аддіс-Абебі в односторонньому порядку оголосив про припинення вогню в кризовому регіоні на півночі країни.

28 липня місцева влада в Софійському регіоні Ефіопії заявили, що бойовики з сусіднього регіону Афар напали на місто і пограбували його.

Контекст

Збройний конфлікт між владою Ефіопії і бойовиками Тиграя спалахнув 4 листопада 2020 року. В кінці місяця центральна влада поставила ультиматум, давши повстанцям 72 години, щоб здатися.

У ніч на 26 листопада прем’єр-міністр країни Абий Ахмед, який отримав за рік до цих подій Нобелівську премію миру, розпорядився довести до кінця “третю і останню фазу операції по відновленню порядку”.

За даними ООН, в результаті конфлікту десятки тисяч людей втекли з Ефіопії в Судан. Організація неодноразово закликала забезпечити негайний доступ співробітникам гуманітарних місій в шестимільйонний Тиграй.

25 червня стало відомо про вбивство у Тиграї трьох співробітників іспанської філії міжнародної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів”. Держдепартамент США зажадав незалежного розслідування вбивств, заявивши, що в кінцевому підсумку повну відповідальність за забезпечення безпеки співробітників гуманітарних організацій несе уряд Ефіопії.

У МЗС країни стверджують, що раніше закликали гуманітарні організації забезпечити собі військовий супровід в регіоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами