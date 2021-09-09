В Эфиопии боевики за два дня убили более 100 мирных жителей

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 22959 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 131544 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 148429 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 122498 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119636 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 154449 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124578 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167901 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143512 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179809 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 63757 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 45353 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 29227 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 35508 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 49255 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 148408 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 154430 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 314167 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 280929 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 265541 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 131511 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126436 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167883 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123327 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 123231 просмотра
Актуальное
В Эфиопии боевики за два дня убили более 100 мирных жителей

В Эфиопии боевики за два дня убили более 100 мирных жителей

Киев  •  УНН

 • 19339 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Эфиопии боевики повстанческих отрядов из региона Тыграй за два дня убили 120 мирных жителей в районе Амхара. Об этом УНН стало известно из материала Reuters.

Детали

Мэрия города Дабат заявляет, что убийства произошли 1 и 2 сентября в поселении, расположенном в 10 км от него. Боевиками было убито 120 мирных жителей.

После этого боевики обнародовали заявление, в котором отрицали причастность к убийствам мирного населения, и назвали обвинения со стороны правительства “сфабрикованными”.

Добавим

После продолжающегося более полугода конфликта в эфиопском штате Тыграй правительство в Аддис-Абебе в одностороннем порядке объявило о прекращении огня в кризисном регионе на севере страны.

28 июля местные власти в Софийском регионе Эфиопии заявили, что боевики из соседнего региона Афар напали на город и ограбили его.

Контекст

Вооруженный конфликт между властью Эфиопии и боевиками Тыграя вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральная власть поставила ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться.

В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абый Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца “третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка”.

По данным ООН, в результате конфликта десятки тысяч людей бежали из Эфиопии в Судан. Организация неоднократно призывала обеспечить немедленный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в шестимиллионном Тыграе.

25 июня стало известно об убийстве в Тыграе трех сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации “Врачи без границ”. Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии.

В МИД страны утверждают, что ранее призвали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы