В результате авиаудара в Тыграй погибли трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Трое детей погибли, а один получил ранения в результате авиаудара в Мекеля, столицы охваченного войной региона Эфиопии Тыграй. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Йенс Лаерк заявил на брифинге в Женеве, что местные медицинские работники больницы Мекель подтвердили, что дети были убиты в результате авиаудара на окраине города.
Второй авиаудар в городе Мекель, как сообщается, ранил девять человек и нанес ущерб домам и соседнем гостиницы, сказал Лаерке, добавив, что "обострение конфликта очень тревожное".
Государственное эфиопское пресс-агентство сообщило в понедельник, что ВВС Эфиопии "начали успешное наступление" против сети связи и объекта TPLF в Мекеля. Авиаудары "были осуществлены с максимальной точностью, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения", - говорится в докладе.
Дополнение
Эфиопские военные контролируют большую часть Тиграя с ноября 2020 года, когда они начали масштабное наступление на регион при поддержке эритрейских солдат и местных ополченцев, пытаясь устранить TPLF от власти. Это был последний случай авиаудара по Мекеля.
Напомним
В Эфиопии боевики повстанческих отрядов из региона Тыграй за два дня убили 120 мирных жителей в районе амхара.