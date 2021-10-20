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В результате авиаудара в Тыграй погибли трое детей

В результате авиаудара в Тыграй погибли трое детей

Киев  •  УНН

 • 17164 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Трое детей погибли, а один получил ранения в результате авиаудара в Мекеля, столицы охваченного войной региона Эфиопии Тыграй. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) Йенс Лаерк заявил на брифинге в Женеве, что местные медицинские работники больницы Мекель подтвердили, что дети были убиты в результате авиаудара на окраине города.

Второй авиаудар в городе Мекель, как сообщается, ранил девять человек и нанес ущерб домам и соседнем гостиницы, сказал Лаерке, добавив, что "обострение конфликта очень тревожное".

Государственное эфиопское пресс-агентство сообщило в понедельник, что ВВС Эфиопии "начали успешное наступление" против сети связи и объекта TPLF в Мекеля. Авиаудары "были осуществлены с максимальной точностью, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения", - говорится в докладе.

Дополнение

Эфиопские военные контролируют большую часть Тиграя с ноября 2020 года, когда они начали масштабное наступление на регион при поддержке эритрейских солдат и местных ополченцев, пытаясь устранить TPLF от власти. Это был последний случай авиаудара по Мекеля.

Напомним

В Эфиопии боевики повстанческих отрядов из региона Тыграй за два дня убили 120 мирных жителей в районе амхара.

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