Загони Тиграю захопили два міста на півночі Ефіопії

Деталі

“Командування силами Тиграя передало, що наші війська взяли під свій контроль міста Бістіма і Хаїк, — заявив він у Twitter. — Захоплено також стратегічно важливі командні висоти в районі Меріе, що дозволяє вести артилерійський вогонь по позиціях (федеральних частин) у містах Дессе і Комбольча”. Перевірити цю інформацію у ефіопських офіційних осіб або незалежних джерел поки не вдається.

На нинішньому тижні запеклі бої федеральних сил і повстанських загонів Тиграя велися на території штату Амхара в районах міст Дессе, Мерса, Гашена, які лежать на стратегічно важливих автотрасах. Повстанцям за минулі вихідні дні вдалося взяти місто Вегель-Тена. Відповідно до повідомлень, в останню добу найбільш напружені бої ведуться за місто Дессе.

#TheMilitaryCommand of #theTigrayArmedForces has announced that our forces have taken control of the towns of #Bisitima , #Hayk & the strategic commanding heights of #Marye , putting #Dessie & #Kombolcha with in artillery range. Stay tuned for more announcements. #TigrayShallPrevail !

— Getachew K Reda (@reda_getachew) October 20, 2021

Раніше

Інтенсивні військові дії відбуваються також біля міста Чіфра в штаті Афара, що знаходиться поблизу шосе Аддіс-Абеба — Джібуті. Сам Чіфра захоплений повстанцями. Командувач силами Тиграя генерал-лейтенант Тадессе Веред заявив в минулі вихідні, що загони, які знаходяться під його командуванням, зірвали наступ регулярних підрозділів армії Ефіопії і ополченців Амхари. За його словами, з 7 по 15 жовтня на 4 фронтах були розбиті 27 дивізій з 34, що діють зараз проти повстанців Тиграя. Ці твердження також поки що не піддаються перевірці з незалежних джерел.

ВПС Ефіопії нанесли 18 і 20 жовтня ударів по цілях на території штату Тиграй, включаючи її столицю місто Мекеле. Agence France-Presse повідомило про трьох загиблих у Мекеле і восьми поранених. Уряд Ефіопії заявив, що ударів зазнали військові об’єкти і телекомунікаційна інфраструктура.

Операція федеральних сил на півночі країни почалася 7 жовтня з ударів ВПС Ефіопії по позиціях загонів НФЗТ, що знаходяться на території штату Амхара. Через два дні відбувся наземний наступ урядових частин і ополченців Амхари на позиції повстанців. Федеральні війська зосереджені на трьох напрямках: біля міст Вургесса і Вегель-Тена, а також в районі шосе, що зв’язує штати Амхара і Афар.