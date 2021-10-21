Загони Тиграю захопили два міста на півночі Ефіопії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22940 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 91965 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 137634 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 121883 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 129261 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 93029 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79365 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 176244 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88023 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 271948 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 48600 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 56586 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 12329 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20990 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 37537 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 141790 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 176244 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 271948 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 440625 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 427665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 886 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30599 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36219 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36755 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37835 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Загони Тиграю захопили два міста на півночі Ефіопії

Київ • УНН

 • 17768 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Повстанські загони Тиграя захопили в останню добу міста Бістіма і Хаїк, розташовані на території штату Амхара на півночі Ефіопії. Про це повідомив у четвер член виконавчого комітету Народного фронту звільнення Тиграя (НФЗТ) і його офіційний представник Гетачев Реда, пише УНН.

Загони Тиграю захопили два міста на півночі Ефіопії

Деталі

“Командування силами Тиграя передало, що наші війська взяли під свій контроль міста Бістіма і Хаїк, — заявив він у Twitter. — Захоплено також стратегічно важливі командні висоти в районі Меріе, що дозволяє вести артилерійський вогонь по позиціях (федеральних частин) у містах Дессе і Комбольча”. Перевірити цю інформацію у ефіопських офіційних осіб або незалежних джерел поки не вдається.

На нинішньому тижні запеклі бої федеральних сил і повстанських загонів Тиграя велися на території штату Амхара в районах міст Дессе, Мерса, Гашена, які лежать на стратегічно важливих автотрасах. Повстанцям за минулі вихідні дні вдалося взяти місто Вегель-Тена. Відповідно до повідомлень, в останню добу найбільш напружені бої ведуться за місто Дессе.

#TheMilitaryCommand of #theTigrayArmedForces has announced that our forces have taken control of the towns of #Bisitima , #Hayk & the strategic commanding heights of #Marye , putting #Dessie & #Kombolcha with in artillery range. Stay tuned for more announcements. #TigrayShallPrevail !

— Getachew K Reda (@reda_getachew) October 20, 2021

Раніше

Інтенсивні військові дії відбуваються також біля міста Чіфра в штаті Афара, що знаходиться поблизу шосе Аддіс-Абеба — Джібуті. Сам Чіфра захоплений повстанцями. Командувач силами Тиграя генерал-лейтенант Тадессе Веред заявив в минулі вихідні, що загони, які знаходяться під його командуванням, зірвали наступ регулярних підрозділів армії Ефіопії і ополченців Амхари. За його словами, з 7 по 15 жовтня на 4 фронтах були розбиті 27 дивізій з 34, що діють зараз проти повстанців Тиграя. Ці твердження також поки що не піддаються перевірці з незалежних джерел.

ВПС Ефіопії нанесли 18 і 20 жовтня ударів по цілях на території штату Тиграй, включаючи її столицю місто Мекеле. Agence France-Presse повідомило про трьох загиблих у Мекеле і восьми поранених. Уряд Ефіопії заявив, що ударів зазнали військові об’єкти і телекомунікаційна інфраструктура.

Операція федеральних сил на півночі країни почалася 7 жовтня з ударів ВПС Ефіопії по позиціях загонів НФЗТ, що знаходяться на території штату Амхара. Через два дні відбувся наземний наступ урядових частин і ополченців Амхари на позиції повстанців. Федеральні війська зосереджені на трьох напрямках: біля міст Вургесса і Вегель-Тена, а також в районі шосе, що зв’язує штати Амхара і Афар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68