Отряды Тыграя захватили два города на севере Эфиопии

Детали

“Командование силами Тыграя передало, что наши войска взяли под свой контроль города Бистима и Хаик, — заявил он в Twitter. — Захвачены также стратегически важные командные высоты в районе Мэрие, что позволяет вести артиллерийский огонь по позициям (федеральных частей) в городах Дэссе и Комбольча”. Проверить эту информацию у эфиопских официальных лиц или независимых источников пока не удается.

На нынешней неделе упорные бои федеральных сил и повстанческих отрядов Тыграя велись на территории штата Амхара в районах городов Дэссе, Мерса, Гашена, которые лежат на стратегически важных автотрассах. Повстанцам в минувшие выходные дни удалось взять город Вегель-Тена. Согласно поступающим сообщениям, в последние сутки наиболее напряженные бои ведутся за город Дэссе.

#TheMilitaryCommand of #theTigrayArmedForces has announced that our forces have taken control of the towns of #Bisitima,#Hayk & the strategic commanding heights of #Marye, putting #Dessie& #Kombolcha with in artillery range. Stay tuned for more announcements. #TigrayShallPrevail!

— Getachew K Reda (@reda_getachew) October 20, 2021

Ранее

Интенсивные военные действия происходят также возле города Чифра в штате Афар, находящегося вблизи шоссе Аддис-Абеба — Джибути. Сам Чифра захвачен повстанцами. Командующий силами Тыграя генерал-лейтенант Тадессе Вереде заявил в минувшие выходные, что находящиеся под его командованием отряды сорвали наступление регулярных подразделений армии Эфиопии и ополченцев Амхары. По его словам, с 7 по 15 октября на 4 фронтах были разбиты 27 дивизий из 34, действующих сейчас против повстанцев Тыграя. Эти утверждения также пока не поддаются проверке из независимых источников.

ВВС Эфиопии нанесли 18 и 20 октября удары по целям на территории штата Тыграй, включая ее столицу город Мэкэле. Agence France-Presse сообщило о трех погибших в Мэкэле и восьми раненых. Правительство Эфиопии заявило, что ударам подвергались военные объекты и телекоммуникационная инфраструктура.

Операция федеральных сил на севере страны началась 7 октября с ударов ВВС Эфиопии по позициям отрядов НФОТ, находящихся на территории штата Амхара. Спустя два дня последовало наземное наступление правительственных частей и ополченцев Амхары на позиции повстанцев. Федеральные войска сосредоточены на трех направлениях: возле городов Вургесса и Вегель-Тена, а также в районе шоссе, связывающего штаты Амхара и Афар.