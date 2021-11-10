В Ефіопії затримали 16 співробітників ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щонайменше 16 співробітників Організації Об'єднаних Націй було затримано у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Як повідомляють, заарештували співробітників ООН представники тиграїв (етнічної групи Ефіопії).
Речник ООН Стефан Дюжаррік відмовився відповідати на запитання про етнічну приналежність затриманих і сказав: "Це співробітники Організації Об'єднаних Націй, вони ефіопи... І ми хотіли б, щоб їх звільнили, незалежно від етнічної належності, зазначеної в їхніх посвідченнях".
Зазначають, що ефіопській комісії з прав людини надходить багато повідомлень про арешти тиграїв у Аддіс-Абебі, у тому числі людей похилого віку та матерів із дітьми.
Правоохоронці заперечили проведення етнічно мотивованих арештів і заявили, що їх спрямовано лише на прибічників бунтівних сил тиграїв, які борються з урядом.
Водночас представник уряду Ефіопії Легессе Тулу заявив, що інформації про арешти співробітників ООН немає. Затримали, за його словами, "ефіопів, які порушують закон".
Нагадаємо
Сутички в Ефіопії тривають з 2020 року. Тоді влада країни звинуватила Народний фронт звільнення Тиграю, який домінував у політичному житті Ефіопії, у нападі на військову базу і розпочала операцію в регіоні за підтримки Еритреї.
Навесні 2021 року ефіопська влада оголосила, що Еритрея виводить війська з Тиграю, а за кілька місяців повстанці взяли адміністративний центр регіону — місто Мекеле.
У серпні генсек ООН заявив про гуманітарну катастрофу у країні. За його словами, в Ефіопії щонайменше 400 тисяч людей живуть в умовах голоду.
2 листопада в Ефіопії оголосили режим надзвичайної ситуації. Сили Тиграю можуть рушити на столицю через стрімку ескалацію війни в регіоні.