В Ефіопії затримали 16 співробітників ООН

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Як повідомляють, заарештували співробітників ООН представники тиграїв (етнічної групи Ефіопії).

Речник ООН Стефан Дюжаррік відмовився відповідати на запитання про етнічну приналежність затриманих і сказав: "Це співробітники Організації Об'єднаних Націй, вони ефіопи... І ми хотіли б, щоб їх звільнили, незалежно від етнічної належності, зазначеної в їхніх посвідченнях".

Зазначають, що ефіопській комісії з прав людини надходить багато повідомлень про арешти тиграїв у Аддіс-Абебі, у тому числі людей похилого віку та матерів із дітьми.

Правоохоронці заперечили проведення етнічно мотивованих арештів і заявили, що їх спрямовано лише на прибічників бунтівних сил тиграїв, які борються з урядом.

Водночас представник уряду Ефіопії Легессе Тулу заявив, що інформації про арешти співробітників ООН немає. Затримали, за його словами, "ефіопів, які порушують закон".

Нагадаємо

Сутички в Ефіопії тривають з 2020 року. Тоді влада країни звинуватила Народний фронт звільнення Тиграю, який домінував у політичному житті Ефіопії, у нападі на військову базу і розпочала операцію в регіоні за підтримки Еритреї.

Навесні 2021 року ефіопська влада оголосила, що Еритрея виводить війська з Тиграю, а за кілька місяців повстанці взяли адміністративний центр регіону — місто Мекеле.

У серпні генсек ООН заявив про гуманітарну катастрофу у країні. За його словами, в Ефіопії щонайменше 400 тисяч людей живуть в умовах голоду.

2 листопада в Ефіопії оголосили режим надзвичайної ситуації. Сили Тиграю можуть рушити на столицю через стрімку ескалацію війни в регіоні.