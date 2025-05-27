В Донецкой области задержан полицейский за торговлю трофейным оружием – ГБР
Киев • УНН
Правоохранитель из Покровска вместе с напарником скупали трофейное оружие и продавали его через интернет. У них изъяли арсенал оружия и боеприпасов.
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при оперативной поддержке Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили правоохранителя, который вместе с напарником наладил нелегальный сбыт оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГБР.
Детали
Следователи установили, что чиновник из Покровска скупал трофейное огнестрельное оружие, в основном советского образца, и размещал объявления о его продаже в интернете. Его сообщник занимался логистикой.
За единицу товара злоумышленники просили от 50 до 120 тысяч гривен.
Во время санкционированных обысков в жилищах фигурантов и их автомобилях правоохранители обнаружили значительный арсенал. Среди изъятого – автомат, пистолет, пять ручных гранат, восемь магазинов к стрелковому оружию и почти 2 тысячи патронов различного калибра.
У задержанных не было никаких разрешительных документов на хранение или перемещение оружия и боеприпасов
Дополнительно
В настоящее время решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении за незаконное обращение с оружием, а также определяется квалификация действий по сбыту.
Проводятся необходимые экспертизы.
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