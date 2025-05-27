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В Донецкой области задержан полицейский за торговлю трофейным оружием – ГБР

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Правоохранитель из Покровска вместе с напарником скупали трофейное оружие и продавали его через интернет. У них изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

В Донецкой области задержан полицейский за торговлю трофейным оружием – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при оперативной поддержке Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили правоохранителя, который вместе с напарником наладил нелегальный сбыт оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГБР.

Детали

Следователи установили, что чиновник из Покровска скупал трофейное огнестрельное оружие, в основном советского образца, и размещал объявления о его продаже в интернете. Его сообщник занимался логистикой.

За единицу товара злоумышленники просили от 50 до 120 тысяч гривен.

Во время санкционированных обысков в жилищах фигурантов и их автомобилях правоохранители обнаружили значительный арсенал. Среди изъятого – автомат, пистолет, пять ручных гранат, восемь магазинов к стрелковому оружию и почти 2 тысячи патронов различного калибра.

У задержанных не было никаких разрешительных документов на хранение или перемещение оружия и боеприпасов

- сообщили в ГБР.

Дополнительно

В настоящее время решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении за незаконное обращение с оружием, а также определяется квалификация действий по сбыту.

Проводятся необходимые экспертизы.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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