На Донеччині затримано поліцейського за торгівлю трофейною зброєю - ДБР
Київ • УНН
Правоохоронець з Покровська разом із напарником скуповували трофейну зброю та продавали її через інтернет. У них вилучили арсенал зброї та боєприпасів.
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) за оперативної підтримки Служби безпеки України та Національної поліції викрили правоохоронця, який разом із напарником налагодив нелегальний збут зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДБР.
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Слідчі встановили, що посадовець з Покровська скуповував трофейну вогнепальну зброю, здебільшого радянського зразка, і розміщував оголошення про її продаж в інтернеті. Його спільник займався логістикою.
За одиницю товару зловмисники просили від 50 до 120 тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях правоохоронці виявили значний арсенал. Серед вилученого – автомат, пістолет, п’ять ручних гранат, вісім магазинів до стрілецької зброї та майже 2 тисячі патронів різного калібру.
У затриманих не було жодних дозвільних документів на зберігання або переміщення зброї та боєприпасів
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Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за незаконне поводження зі зброєю, а також визначається кваліфікація дій щодо збуту.
Проводяться необхідні експертизи.
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