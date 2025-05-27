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На Донеччині затримано поліцейського за торгівлю трофейною зброєю - ДБР

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Правоохоронець з Покровська разом із напарником скуповували трофейну зброю та продавали її через інтернет. У них вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

На Донеччині затримано поліцейського за торгівлю трофейною зброєю - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) за оперативної підтримки Служби безпеки України та Національної поліції викрили правоохоронця, який разом із напарником налагодив нелегальний збут зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДБР.

Деталі

Слідчі встановили, що посадовець з Покровська скуповував трофейну вогнепальну зброю, здебільшого радянського зразка, і розміщував оголошення про її продаж в інтернеті. Його спільник займався логістикою.

За одиницю товару зловмисники просили від 50 до 120 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях правоохоронці виявили значний арсенал. Серед вилученого – автомат, пістолет, п’ять ручних гранат, вісім магазинів до стрілецької зброї та майже 2 тисячі патронів різного калібру.

У затриманих не було жодних дозвільних документів на зберігання або переміщення зброї та боєприпасів

- повідомили в ДБР.

Додатково

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за незаконне поводження зі зброєю, а також визначається кваліфікація дій щодо збуту.

Проводяться необхідні експертизи.

Тисячі патронів, гранатомети, снайперські гвинтівки: у Києві ДБР виявило вражаючий склад боєприпасів16.04.25, 11:23 • 7821 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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