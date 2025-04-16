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Тисячі патронів, гранатомети, снайперські гвинтівки: у Києві ДБР виявило вражаючий склад боєприпасів

Київ • УНН

 • 4230 перегляди

У Києві ДБР виявило великий сховок зброї: понад 35 тисяч патронів, гранатомети, БпЛА, гранати, автомати, гвинтівки та інше. Власниками арсеналу виявились правоохоронець та його батько.

Тисячі патронів, гранатомети, снайперські гвинтівки: у Києві ДБР виявило вражаючий склад боєприпасів

У Києві Державне бюро розслідувань виявило в середмісті столиці великий сховок зі зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

"Працівники ДБР за сприяння ДВБ НП України виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю", - повідомили ДБР.

Повідомляється, що в одному з гаражів у Деснянському району міста зберігалось:

  • понад 35 тисяч патронів;
    • 6 гранатометів;
      • 6 БпЛА;
        • 130 гранат;
          • 90 ВОГів;
            • автомати;
              • снайперські гвинтівки;
                • ударно-дистанційні запали;
                  • прилади для спостереження;
                    • пістолети, протипіхотні міни тощо.

                      Власниками цього арсеналу виявились співробітник одного з правоохоронних органів та його батько.

                      Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Також з'ясовується мета її зберігання.

                      Доповнення

                      Правоохоронці у результаті понад 1000 обшуків по всій країні вилучили більше ніж 800 одиниць зброї та 57 кг вибухівки, затримано 67 підозрюваних.

                      В Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав зброю в регіоні. Його вже помістили в ізолятор тимчасового тримання.

                      Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї12.04.25, 06:40 • 4669 переглядiв

                      Павло Зінченко

                      Павло Зінченко

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