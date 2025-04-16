Тисячі патронів, гранатомети, снайперські гвинтівки: у Києві ДБР виявило вражаючий склад боєприпасів

У Києві Державне бюро розслідувань виявило в середмісті столиці великий сховок зі зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

"Працівники ДБР за сприяння ДВБ НП України виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю", - повідомили ДБР.

Повідомляється, що в одному з гаражів у Деснянському району міста зберігалось:

понад 35 тисяч патронів;

6 гранатометів;

6 БпЛА;

130 гранат;

90 ВОГів;

автомати;

снайперські гвинтівки;

ударно-дистанційні запали;

прилади для спостереження;

пістолети, протипіхотні міни тощо.

Власниками цього арсеналу виявились співробітник одного з правоохоронних органів та його батько.

Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Також з'ясовується мета її зберігання.

Доповнення

Правоохоронці у результаті понад 1000 обшуків по всій країні вилучили більше ніж 800 одиниць зброї та 57 кг вибухівки, затримано 67 підозрюваних.

В Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав зброю в регіоні. Його вже помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Автомати Калашникова, гранати, штурмові гвинтівки: у Європі ліквідовано мережу контрабанди зброї