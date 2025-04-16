Тисячі патронів, гранатомети, снайперські гвинтівки: у Києві ДБР виявило вражаючий склад боєприпасів
Київ • УНН
У Києві ДБР виявило великий сховок зброї: понад 35 тисяч патронів, гранатомети, БпЛА, гранати, автомати, гвинтівки та інше. Власниками арсеналу виявились правоохоронець та його батько.
У Києві Державне бюро розслідувань виявило в середмісті столиці великий сховок зі зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
"Працівники ДБР за сприяння ДВБ НП України виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю", - повідомили ДБР.
Повідомляється, що в одному з гаражів у Деснянському району міста зберігалось:
- понад 35 тисяч патронів;
- 6 гранатометів;
- 6 БпЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГів;
- автомати;
- снайперські гвинтівки;
- ударно-дистанційні запали;
- прилади для спостереження;
- пістолети, протипіхотні міни тощо.
Власниками цього арсеналу виявились співробітник одного з правоохоронних органів та його батько.
Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Також з'ясовується мета її зберігання.
Доповнення
Правоохоронці у результаті понад 1000 обшуків по всій країні вилучили більше ніж 800 одиниць зброї та 57 кг вибухівки, затримано 67 підозрюваних.
В Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав зброю в регіоні. Його вже помістили в ізолятор тимчасового тримання.
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