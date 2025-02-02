На Закарпатті затримали зловмисника, який збував гранати та озброєння

В Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав зброю в регіоні. Його вже помістили в ізолятор тимчасового тримання. Про це повідомляє поліція Закарпатської області, пише УНН.

Оперативники та слідчі викрили на збуті озброєння 44-річного місцевого жителя. В ході документування злочину було проведено контрольні закупки, за результатами яких поліція запобігла поширенню зброї та боєприпасів серед криміналітету, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Загалом з незаконного обігу вилучено 210 патронів до автоматичної зброї, десять бойових гранат та запали до них та два боєприпаси до підствольного гранатомета.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

СБУ та Нацполіція затримали групу осіб, які займалися нелегальним продажем зброї та боєприпасів. У підозрюваних вилучено саморобні вибухові пристрої, пластид, тротил та бойові гранати.