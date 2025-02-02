На Закарпатті затримали зловмисника, який збував гранати та озброєння
Київ • УНН
В Іршаві затримали 44-річного місцевого жителя, який займався збутом зброї. У нього вилучили 210 патронів, 10 бойових гранат із запалами та 2 боєприпаси до гранатомета.
В Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав зброю в регіоні. Його вже помістили в ізолятор тимчасового тримання. Про це повідомляє поліція Закарпатської області, пише УНН.
Оперативники та слідчі викрили на збуті озброєння 44-річного місцевого жителя. В ході документування злочину було проведено контрольні закупки, за результатами яких поліція запобігла поширенню зброї та боєприпасів серед криміналітету,
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Загалом з незаконного обігу вилучено 210 патронів до автоматичної зброї, десять бойових гранат та запали до них та два боєприпаси до підствольного гранатомета.
Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо
СБУ та Нацполіція затримали групу осіб, які займалися нелегальним продажем зброї та боєприпасів. У підозрюваних вилучено саморобні вибухові пристрої, пластид, тротил та бойові гранати.