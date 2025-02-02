На Закарпатье задержали злоумышленника, который сбывал гранаты и вооружение
Киев • УНН
В Иршаве задержали 44-летнего местного жителя, который занимался сбытом оружия. У него изъяли 210 патронов, 10 боевых гранат с запалами и 2 боеприпаса к гранатомету.
В Иршаве на Закарпатье правоохранители задержали местного жителя, который продавал оружие в регионе. Его уже поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает полиция Закарпатской области, пишет УНН.
Оперативники и следователи разоблачили на сбыте вооружения 44-летнего местного жителя. В ходе документирования преступления были проведены контрольные закупки, по результатам которых полиция предотвратила распространение оружия и боеприпасов среди криминалитета,
Детали
Всего из незаконного оборота изъято 210 патронов к автоматическому оружию, десять боевых гранат и запалы к ним и два боеприпаса к подствольному гранатомету.
Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Напомним
СБУ и Нацполиция задержали группу лиц, которые занимались нелегальной продажей оружия и боеприпасов. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, пластид, тротил и боевые гранаты.