На Закарпатье задержали злоумышленника, который сбывал гранаты и вооружение

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В Иршаве задержали 44-летнего местного жителя, который занимался сбытом оружия. У него изъяли 210 патронов, 10 боевых гранат с запалами и 2 боеприпаса к гранатомету.

В Иршаве на Закарпатье правоохранители задержали местного жителя, который продавал оружие в регионе. Его уже поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает полиция Закарпатской области, пишет УНН.

Оперативники и следователи разоблачили на сбыте вооружения 44-летнего местного жителя. В ходе документирования преступления были проведены контрольные закупки, по результатам которых полиция предотвратила распространение оружия и боеприпасов среди криминалитета,

- говорится в сообщении.

Детали

Всего из незаконного оборота изъято 210 патронов к автоматическому оружию, десять боевых гранат и запалы к ним и два боеприпаса к подствольному гранатомету.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

СБУ и Нацполиция задержали группу лиц, которые занимались нелегальной продажей оружия и боеприпасов. У подозреваемых изъяты самодельные взрывные устройства, пластид, тротил и боевые гранаты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область

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