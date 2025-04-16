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Тысячи патронов, гранатометы, снайперские винтовки: в Киеве ГБР обнаружило впечатляющий склад боеприпасов

Киев • УНН

 • 3826 просмотра

В Киеве ГБР обнаружило крупный тайник оружия: более 35 тысяч патронов, гранатометы, БпЛА, гранаты, автоматы, винтовки и другое. Владельцами арсенала оказались правоохранитель и его отец.

Тысячи патронов, гранатометы, снайперские винтовки: в Киеве ГБР обнаружило впечатляющий склад боеприпасов

В Киеве Государственное бюро расследований обнаружило в центре столицы большой тайник с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сообщили ГБР.

Сообщается, что в одном из гаражей в Деснянском районе города хранилось:

  • более 35 тысяч патронов;
    • 6 гранатометов;
      • 6 БпЛА;
        • 130 гранат;
          • 90 ВОГов;
            • автоматы;
              • снайперские винтовки;
                • ударно-дистанционные запалы;
                  • приборы для наблюдения;
                    • пистолеты, противопехотные мины и т.д.

                      Владельцами этого арсенала оказались сотрудник одного из правоохранительных органов и его отец.

                      Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Также выясняется цель его хранения.

                      Дополнение

                      Правоохранители в результате более 1000 обысков по всей стране изъяли более 800 единиц оружия и 57 кг взрывчатки, задержаны 67 подозреваемых.

                      В Иршаве на Закарпатье правоохранители задержали местного жителя, который продавал оружие в регионе. Его уже поместили в изолятор временного содержания.

                      Автоматы Калашникова, гранаты, штурмовые винтовки: в Европе ликвидирована сеть контрабанды оружия12.04.25, 06:40 • 4664 просмотра

                      Павел Зинченко

                      Павел Зинченко

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