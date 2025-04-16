Тысячи патронов, гранатометы, снайперские винтовки: в Киеве ГБР обнаружило впечатляющий склад боеприпасов
Киев • УНН
В Киеве ГБР обнаружило крупный тайник оружия: более 35 тысяч патронов, гранатометы, БпЛА, гранаты, автоматы, винтовки и другое. Владельцами арсенала оказались правоохранитель и его отец.
В Киеве Государственное бюро расследований обнаружило в центре столицы большой тайник с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
"Сотрудники ГБР при содействии ДВБ НП Украины обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - сообщили ГБР.
Сообщается, что в одном из гаражей в Деснянском районе города хранилось:
- более 35 тысяч патронов;
- 6 гранатометов;
- 6 БпЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГов;
- автоматы;
- снайперские винтовки;
- ударно-дистанционные запалы;
- приборы для наблюдения;
- пистолеты, противопехотные мины и т.д.
Владельцами этого арсенала оказались сотрудник одного из правоохранительных органов и его отец.
Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Также выясняется цель его хранения.
Дополнение
Правоохранители в результате более 1000 обысков по всей стране изъяли более 800 единиц оружия и 57 кг взрывчатки, задержаны 67 подозреваемых.
В Иршаве на Закарпатье правоохранители задержали местного жителя, который продавал оружие в регионе. Его уже поместили в изолятор временного содержания.
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