В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

Вражеская военная техника и личный состав перемещаются в Донецкой области. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

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По информации, в Донецкой области наблюдается перемещение военной техники и личного состава, что свидетельствует об интенсивных изменениях в тактике оккупационных войск.

Согласно данным агентов "АТЕШ", группировка оккупационных войск "Центр" осуществляет компенсацию потерь личного состава в группировке "Юг", которые были понесены в районах Раздоловки и Часового Яра.

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