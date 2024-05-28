Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Украинские партизаны во временно оккупированной Евпатории на товарной станции обнаружили военную технику российских захватчиков. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что агенты зафиксировали активность военных грузовиков оккупантов на товарной станции в Евпатории. Проведя разведку, партизаны обнаружили разгрузку поездов со стройматериалами, которые затем загружались в военные грузовики.

Эти материалы впоследствии применяются для строительства фортификационных сооружений на западном берегу Крыма.

Стандартная тактика рф - использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, таким образом прикрываясь от ударов. Но наши агенты все видят и оперативно передают информацию в надежные руки, - подчеркнули партизаны.

Координаты: 45.214383, 33.366269.

Напомним

Партизаны провели разведку активно работающего российского нефтеперерабатывающего завода в городе Светоград ставропольского края, который, вероятно, обеспечивает потребности российских войск на юго-восточном фронте в горючем.