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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 07:40  •  11330 просмотра

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Украинские партизаны в оккупированной Евпатории обнаружили российские военные грузовики, которые разгружали эшелоны со строительными материалами для возведения фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.

Украинские партизаны во временно оккупированной Евпатории на товарной станции обнаружили военную технику российских захватчиков. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что агенты зафиксировали активность военных грузовиков оккупантов на товарной станции в Евпатории. Проведя разведку, партизаны обнаружили разгрузку поездов со стройматериалами, которые затем загружались в военные грузовики.

Эти материалы впоследствии применяются для строительства фортификационных сооружений на западном берегу Крыма.

Стандартная тактика рф - использовать гражданскую инфраструктуру в военных целях, таким образом прикрываясь от ударов. Но наши агенты все видят и оперативно передают информацию в надежные руки,

- подчеркнули партизаны.

Координаты: 45.214383, 33.366269.

Напомним

Партизаны провели разведку активно работающего российского нефтеперерабатывающего завода в городе Светоград ставропольского края, который, вероятно, обеспечивает потребности российских войск на юго-восточном фронте в горючем.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
yevpatoriyaЕвпатория
krymКрым
polshaПольша
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