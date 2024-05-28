Партизани у Євпаторії виявили військову техніку росіян - "АТЕШ"
Київ • УНН
Українські партизани в окупованій Євпаторії виявили російські військові вантажівки, які розвантажували ешелони з будівельними матеріалами для зведення фортифікаційних споруд на західному узбережжі Криму.
Українські партизани у тимчасово окупованій Євпаторії на товарній станції виявили військову техніку російських загарбників. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Зазначається, що агенти зафіксували активність військових вантажівок окупантів на товарній станції у Євпаторії. Провівши розвідку, партизани виявили розвантаження поїздів із будматеріалами, які потім завантажувалися у військові вантажівки.
Ці матеріали згодом застосовуються для будівництва фортифікаційних споруд на західному березі Криму.
Стандартна тактика рф - використовувати цивільну інфраструктуру у військових цілях, таким чином прикриваючись від ударів. Але наші агенти все бачать та оперативно передають інформацію у надійні руки,
Координати: 45.214383, 33.366269.
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