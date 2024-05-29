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На Донеччині ворог переміщує військову техніку та особовий склад - "АТЕШ"

На Донеччині ворог переміщує військову техніку та особовий склад - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 123521 перегляди

У Донецькій області відбувається передислокація військової техніки та особового складу противника.

Ворожа військова техніка та особовий склад переміщуються в Донецькій області. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

За інформацією, у Донецькій області спостерігається переміщення військової техніки та особового складу, що свідчить про інтенсивні зміни у тактиці окупаційних військ.

Згідно з даними агентів "АТЕШ", угруповання окупаційних військ "Центр" здійснює компенсацію втрат особового складу у групуванні "Південь", які були понесені в районах Роздолівки та Часового Яру.

Партизани у Євпаторії виявили військову техніку росіян - "АТЕШ"28.05.24, 10:40 • 19517 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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