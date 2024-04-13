В Донецкой области оккупанты убили еще двух жителей, 8 ранили

Российские войска за минувшие сутки убили 2 мирных жителей Донецкой области и ранили еще 8, сообщил в субботу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 12 апреля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Нью-Йорке и Красногоровке - написал Филашкин в Telegram.

Детали

По его словам, еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

С 24 февраля 2022 года, по приведенным данным, россияне убили 1912 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4796. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе в настоящее время точно не известно.

Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы