Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы

Россияне обстреляли Нью-Йорк, что в Донецкой области. Из-за этой атаки по меньшей мере один человек погиб, и один получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Россияне ударили по городку сегодня вечером - убили женщину 1960 года рождения и ранили мужчину 1964 года рождения. - рассказал Филашкин.

Детали

Филашкин отметил, что на месте прилетов работают спасатели и парамедики. Они оказывают всю необходимую помощь пострадавшему, и обследуют территорию.

россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый

Напомним

Чуть раньше, в этот же день, 12 апреля, армия рф нанесла ракетный удар по жилому сектору Константиновки Донецкой области, ракета попала в пятиэтажку, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека.