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Донецкая область: россияне обстреляли Нью-Йорк, есть жертвы
В результате российского обстрела погибла женщина и ранен мужчина в городе Нью-Йорк Донецкой области.
Украине важно активизировать сотрудничество с партнерами по децентрализации энергосистемы - Шмыгаль
Правительство работает по трем направлениям для решения энергетических проблем: быстрый ремонт и восстановление объектов, децентрализация энергетической системы за счет малых когенерационных установок и сотрудничества с партнерами, а также усиление противовоздушной обороны критически важной инфраструктуры.
Нафтогаз готов выкупить весь газ, предложенный частными добытчиками
Группа Нафтогаз готова купить весь объем газа, который украинские частные производители предложат рынку в 2024 году, чтобы поддержать общеукраинскую добычу в условиях войны.
Предпринимателей Харьковщины освободят от уплаты некоторых налогов: что известно
Кабинет министров Украины решил снизить налоги для предприятий, работающих в Харьковской области, чтобы поддержать экономический потенциал и создание рабочих мест во время войны с россией.
Какие профессии имеют высокий процент занятости, а какие отстают - рейтинг МОН
Согласно мониторингу МОН, самый высокий уровень трудоустройства в области права и публичного управления, а самый низкий - в сферах инженерии программного обеспечения и морского транспорта.
Зеленский призвал уже сейчас начинать готовиться к следующему отопительному сезону
Президент Зеленский призвал все уровни власти в Украине уже сейчас начать подготовку к следующему отопительному сезону, отметив необходимость скоординированного ответа на российские атаки на энергетическую систему и важность развития децентрализованной генерации.
Американские благотворители передали технику общине Аскания-Нова для восстановления после деоккупации
Американские благотворители передали общине Аскании-Новой экскаватор-погрузчик для восстановления после деоккупации.
Из-за сокращения запасов оружия в Украине растет беспокойство в США - Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается из-за задержек с финансированием помощи Украине, пишет Bloomberg.
Армия рф ударила по вокзалу в Сумах: повреждены окна, но пути - целы
Вражеский обстрел повредил окна на железнодорожном вокзале в Сумах, но обошлось без жертв, поезда курсируют по расписанию.
Часть поддержки от партнеров тормозится, нужно увеличивать собственные возможности - Зеленский
Президент Зеленский выразил обеспокоенность замедлением поддержки со стороны партнеров и призвал усилить собственную обороноспособность Украины, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед ней.