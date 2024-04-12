россияне за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донетчины, есть раненый

Армия рф за прошедшие сутки атаковала 12 населенных пунктов Донецкой области, открыв огонь 2118 раз. В результате артиллерийского обстрела получил ранения 46-летний житель Красногоровки. Об этом в пятницу сообщает полиция Донетчины, передает УНН.

Под ударом находились города Красногоровка, Селидово, Торецк, поселки Острое, Щербиновка, села Багатир, Карловка, Малиновка Краматорского района, Малиновка Покровского района, Пискуновка, Предтечино, Стенки.

В результате вражеских обстрелов повреждены 39 гражданских объектов - 29 жилых домов, предприятия, магазин, автомобиль, железнодорожные пути.

Две управляемые авиабомбы "КАБ-100" россия сбросила на Багатир Великоновоселковской громады - повредила 24 частных дома и авто.

В результате артиллерийского обстрела получил ранения 46-летний житель Красногоровки, поврежден многоквартирный дом.

В Селидово четырьмя ракетами из ЗРК "С-300" повреждено предприятие.

Из РСЗО "Ураган" враг ударил по Малиновке Покровского района, есть разрушения на территории агропредприятия.

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