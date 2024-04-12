В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов, повредив 7 частных домов и попав в объект критической инфраструктуры, а силы противовоздушной обороны уничтожили ударный дрон типа Shahed во время ночной атаки врага, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Антоновку, Инженерное, Камышаны, Тягинку, Львово, Качкаровку, Кизомыс, Белозерку, Гавриловку, Костырку, Станислав, Змиевку, Понятовку, Шляховое и Ромашково.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 7 частных домов. "Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры", - отметил Прокудин в Telegram.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения, по его словам, за сутки нет.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины на территории области уничтожили 1 "Shahed-131/136" - сообщил Прокудин.

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