В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке
Киев • УНН
Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, вызывая ранения и повреждения жилых и административных зданий в более чем десятке населенных пунктов.
Российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области на трех направлениях, в частности, Авдеевки и Торецка. Под ударом были более десятка населенных пунктов, есть раненые, а также разрушения домов, многоэтажек и административных зданий, сообщил в четверг и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Мороз в Telegram, ситуация на утро 21 декабря такова:
На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Красногоровке, обстреляны Новомихайловка, Константиновка и Екатериновка. Кураховская громада подверглась 6 обстрелам: в Курахово повреждены 2 многоэтажки, также в зоне поражения промзона.
На Горловском направлении в Торецке ранен 1 человек, повреждены 17 частных домов, 8 многоэтажек, 4 админздания и 20 гаражей. В Часовоярской громаде повреждено промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка.
На Лисичанском направлении обстреляны 3 улицы Северска, трижды под огонь попало Торское Лиманской громады.
Напомним,
В Донецкой области 20 декабря от обстрелов российских оккупантов ранения получили два человека.
В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке
Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, вызывая ранения и повреждения жилых и административных зданий в более чем десятке населенных пунктов.
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