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В Донецкой области одиночные вражеские обстрелы Авдеевки, повреждены многоэтажки в Торецке

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 08:35  •  13572 просмотра

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Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, вызывая ранения и повреждения жилых и административных зданий в более чем десятке населенных пунктов.

Российские войска не прекращают обстрелы Донецкой области на трех направлениях, в частности, Авдеевки и Торецка. Под ударом были более десятка населенных пунктов, есть раненые, а также разрушения домов, многоэтажек и административных зданий, сообщил в четверг и.о. главы Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Мороз в Telegram, ситуация на утро 21 декабря такова:

На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Красногоровке, обстреляны Новомихайловка, Константиновка и Екатериновка. Кураховская громада подверглась 6 обстрелам: в Курахово повреждены 2 многоэтажки, также в зоне поражения промзона.

На Горловском направлении в Торецке ранен 1 человек, повреждены 17 частных домов, 8 многоэтажек, 4 админздания и 20 гаражей. В Часовоярской громаде повреждено промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка.

На Лисичанском направлении обстреляны 3 улицы Северска, трижды под огонь попало Торское Лиманской громады.

Напомним,

В Донецкой области 20 декабря от обстрелов российских оккупантов ранения получили два человека.

Павел Башинский

Павел Башинский

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