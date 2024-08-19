В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской громады

В Покровской громаде Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Планируют вывезти почти 4 тысяч детей из 14 населенных пунктов громады. Об этом сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Начинаем принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской громады", - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, в Покровской громаде живет более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысячи детей. Филашкин отметил, что за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом.

Приняли решение об обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из городов Покровск и Родинское, сел Гнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.

Ранее начальник Покровской ГВА Сергей Добряк заявлял, что учитывая сроки продвижения армии рф на Донетчине, у жителей Покровска есть максимум две недели на эвакуацию.