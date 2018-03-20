В Днепре кредитные мошенники украли более 200 тыс. грн.

“Согласно оперативной информации сотрудников криминальной полиции, мошенники использовали потерянные или похищенные паспорта, в которые вклеивали фотографии одного из мужчин. Одним паспортом пользовались 1-2 дня, за это время обходили около 10 точек выдачи кредитов. 13 марта сотрудникам отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством УКР удалось задержать злоумышленников в магазине бытовой техники при попытке получить очередной кредит в сумме 21 тыс. гривен на покупку телевизора”, — говорится в сообщении.

На счету преступной группировки — 51 попытка взять кредит наличными или получить деньги для покупки бытовой техники. За полтора месяца они обманули 23 кредитные учреждения и банки, а общая сумма нанесенного ущерба составила более 200 тыс. грн.

Мошенниками оказались два местных жителей. Один из них уже был дважды судим за аналогичные преступления и находился на исправительном сроке.

Следственный отдел Соборного отдела полиции Днепра вручил мужчинам сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.

Напомним, киевская полиция второй раз за последние полгода задержала и выдворила из Украины 26-летнего грузинского “вора в законе” по прозвищу “Профессор”.