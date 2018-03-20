В Днепре кредитные мошенники украли более 200 тыс. грн.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые использовали фальшивые документы для получения кредитов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
“Согласно оперативной информации сотрудников криминальной полиции, мошенники использовали потерянные или похищенные паспорта, в которые вклеивали фотографии одного из мужчин. Одним паспортом пользовались 1-2 дня, за это время обходили около 10 точек выдачи кредитов. 13 марта сотрудникам отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством УКР удалось задержать злоумышленников в магазине бытовой техники при попытке получить очередной кредит в сумме 21 тыс. гривен на покупку телевизора”, — говорится в сообщении.
На счету преступной группировки — 51 попытка взять кредит наличными или получить деньги для покупки бытовой техники. За полтора месяца они обманули 23 кредитные учреждения и банки, а общая сумма нанесенного ущерба составила более 200 тыс. грн.
Мошенниками оказались два местных жителей. Один из них уже был дважды судим за аналогичные преступления и находился на исправительном сроке.
Следственный отдел Соборного отдела полиции Днепра вручил мужчинам сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.
Напомним, киевская полиция второй раз за последние полгода задержала и выдворила из Украины 26-летнего грузинского “вора в законе” по прозвищу “Профессор”.