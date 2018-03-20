В Дніпрі кредитні шахраї вкрали понад 200 тис. грн.

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці затримали групу зловмисників, які використовували фальшиві документи для отримання кредитів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“За оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції, шахраї використовували втрачені чи викрадені паспорти, у які вклеювали фотографії одного з чоловіків. Одним паспортом користувалися 1-2 дні, протягом цього часу обходили близько 10 точок видачі кредитів. 13 березня співробітникам відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР вдалося затримати зловмисників у магазині побутової техніки при спробі отримати черговий кредит у сумі 21 тис. гривень на купівлю телевізора”, — йдеться в повідомленні.

На рахунку злочинного угруповання — 51 спроба взяти кредит готівкою чи отримати гроші для купівлі побутової техніки. За півтора місяці вони ошукали 23 кредитні установи та банки, а загальна сума завданих збитків склала понад 200 тис. грн.

Шахраями виявились два місцевих жителів. Один з них вже був двічі засуджений за аналогічні злочини та перебував на виправному терміні.

Слідчий відділ Соборного відділу поліції Дніпра вручив чоловікам повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою.

Нагадаємо, київська поліція вдруге за останні півроку затримала та видворила з України 26-річного грузинського “злодія в законі” на прізвисько “Професор”.

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