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В Днепропетровской области разоблачили нефтеперерабатывающий завод, который за сутки нелегально изготавливал более 100 тонн горючего - Александр Ткачук

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В Кривом Роге БЭБ обнаружило завод, который ежесуточно нелегально изготавливал более 100 тонн бензина и дизеля. Топливо реализовывали через сеть АЗС с использованием поддельных документов.

В Днепропетровской области разоблачили нефтеперерабатывающий завод, который за сутки нелегально изготавливал более 100 тонн горючего - Александр Ткачук

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге нефтеперерабатывающий завод, который ежесуточно нелегально производил более 100 тонн бензина и дизеля. Об этом во время встречи с представителями Нефтегазовой ассоциации Украины сообщил руководитель детективов БЭБ Александр Ткачук, передает УНН со ссылкой  на пресс-службу Борю.

Детали

На территории промышленного предприятия незаконно изготавливали дизельное топливо и бензин марок А-95 и А-92. "Чтобы увеличить объемы горючего для продажи фигуранты смешивали его с нефтяными компонентами низкого качества. Такая смесь не соответствовала никаким стандартам", – отметил Ткачук. 

По его словам, реализовывали горючее через сеть местных автозаправочных станций, имевших лицензии, основания выдачи которых будут проверены в ходе расследования.

Также Ткачук указал, что АЗС подавали нулевую отчетность в ГНС, использовали договоры, товарно-транспортные накладные, сертификаты, паспорта качества с недостоверными сведениями и т.д.

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Как сообщается, детективы БЭБ провели более 20 обысков на заводе и в сети автозаправочных станций, где зафиксировали продажу контрафактного горючего, отсутствие документов о его происхождении, сертификатов качества, РРО, выдачи чеков и работу операторов АЗС без официального трудоустройства. 

В ходе проведения следственных действий также обнаружены и изъяты документы, черновые записи, деньги и горючее стоимостью более 4 млн гривен.

Кроме того, Ткачук добавил, что нефтеперерабатывающий завод, как и его сотрудники, уже не впервые фигурируют в уголовных производствах БЭБ, одно из которых ранее было направлено в суд. 

Продолжается досудебное расследование по ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров).

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора, оперативное сопровождение – сотрудники ДСР Национальной полиции Украины.

Напомним

С начала года детективы БЭБ изъяли из незаконного оборота горючее и оборудование для его нелегального производства и продажи стоимостью 650 млн грн.

Налоговые органы принимают меры по детенизации рынка горючего - Кравченко13.03.25, 11:49 • 14498 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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