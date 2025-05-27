На Дніпропетровщині викрили нафтопереробний завод, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального - Олександр Ткачук

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили у Кривому Розі нафтопереробний завод, який щодоби нелегально виготовляв більше ніж 100 тонн бензину та дизелю. Про це під час зустрічі з представниками Нафтогазової асоціації України повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, передає УНН із посиланням на пресслужбу Борю.

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На території промислового підприємства незаконно виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92. "Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідала жодним стандартам", – зауважив Ткачук.

За його словами, реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій, що мали ліцензії, підстави видачі яких будуть перевірені в ході розслідування.

Також Ткачук вказав, що АЗС подавали нульову звітність до ДПС, використовували договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості з недостовірними відомостями тощо.

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Як повідомляється, детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування.

Під час проведення слідчих дій також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень.

Крім того, Ткачук додав, що нафтопереробний завод, як і його співробітники, вже не вперше фігурують в кримінальних провадженнях БЕБ, одне з яких раніше було скеровано до суду.

Триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативне супроводження – співробітники ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо

З початку року детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу пальне та обладнання для його нелегального виробництва й продажу вартістю 650 млн грн.

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