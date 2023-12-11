В Днепре сгорел мемориал памяти о погибших от атаки рф

В Днепре произошел пожар на остановке, где был обустроен мемориал погибшим из-за российской атаки, которая разрушила до основания целый подъезд. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Вчера в Днепре на остановке общественного транспорта, где горожане оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память жертв российского удара, произошло возгорание.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия для установления причины пожара.

Напомним

14 января российские оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. В результате удара был разрушен целый подъезд и погибли 46 человек.

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