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В Днепре сгорел мемориал памяти о погибших от атаки рф

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 08:50  •  16721 просмотра

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Пожар повредил мемориал на автобусной остановке в Днепре, посвященный жертвам смертоносной российской атаки; правоохранители начали расследование.

В Днепре произошел пожар на остановке, где был обустроен мемориал погибшим из-за российской атаки, которая разрушила до основания целый подъезд. По данному факту начато уголовное производство. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.

Детали

Вчера в Днепре на остановке общественного транспорта, где горожане оставляли игрушки, лампадки и цветы, чтобы почтить память жертв российского удара, произошло возгорание.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия, проверяют камеры видеонаблюдения, проводят все необходимые мероприятия для установления причины пожара.

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Напомним

14 января российские оккупанты попали в многоэтажку в Днепре. В результате удара был разрушен целый подъезд и погибли 46 человек. 

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Общество
У Дніпрі згорів меморіал пам’яті про загиблих від атаки рф
Memorial to the victims of the Russian attack burned down in Dnipro
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В Днепре сгорел мемориал памяти о погибших от атаки рф

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